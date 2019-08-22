Son Dakika Haberleri: Fethiye'de orman yangını
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Fethiye'de orman yangını

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan, arazöz, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Patlangıç Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:17 Kaynak: AA
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