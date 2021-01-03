Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik atıldığı iddiası - Son Dakika

Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik atıldığı iddiası
03.01.2021 11:19
Fethiye ilçesinde bir çoban, ormanlık alana zehirli kemik atıldığı ileri sürdü.
Fethiye ilçesinde bir çoban, ormanlık alana zehirli kemik atıldığı ileri sürdü.
Kayaköy Mahallesi Horozbaba mevkisinde çobanlık yapan İsmail Karakurt, kaybolan köpeğini aradığı sırada ormanlık alanda kemikler bulduğunu söyledi.
Kemiklerin yanında kemiklere zehri enjekte etmek için kullanıldığını düşündüğü şırıngalar gördüğünü belirten Karakurt, "Kaybolan köpeğim belki de zehirli kemikleri yedi ve bir yerde öldü. Diğer köpeğimi de son anda kurtardım. Zehirli kemikler ormanda yaşayan birçok canlıyı tehdit ediyor. Durumu yetkililere bildirdim. Umarım bu gibi olaylar son bulur. Biz çobanlar da köpeklerimizle dağlarda güvenle dolaşabiliriz." diye konuştu.
Son Dakika Cayır cayır yanan evde, 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler 2 çocuk annesi çalıştığı restoranı satın alıp hayalini gerçekleştirdi ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı