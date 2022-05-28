Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu

28.05.2022 22:21
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yeni Mahalle 1156 sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Otların arasından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın hızla yangın çıkan bölgede içinde süs tavuklarının bulunduğu kümeslere kadar ilerledi. Vatandaşlar tarafından kümeslerdeki tavukları salınırken kova ile bidonlara su doldurarak alevlere müdahale edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında alanda bulunan narenciye ağaçları zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Fethiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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