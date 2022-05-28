Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü

28.05.2022 16:24

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, süs tavuklarının bulunduğu kümeslere sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, süs tavuklarının bulunduğu kümeslere sıçramadan söndürüldü.

Yeni Mahalle'deki otluk aladan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla yayınlan alevler yangın çıkan bölgede süs tavuklarının bulunduğu kümeslere kadar

ilerledi.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kümeslerdeki tavukları salan çevredekiler, kova ile bidonlara doldurdukları suyla alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin de çabasıyla söndürülen yangında narenciye ağaçları zarar gördü.

Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü
Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü

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Fethiye'de yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında Fethiye'de yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika


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