Fethiye'de otomobil dereye uçtu: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kürşat Özoğul idaresindeki 48 JB 719 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjü aşarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra kanala devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özoğul, itfaiye ekiplerince, otomobilden çıkarılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özoğlu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada hurdaya dönen otomobil kanaldan vinç yardımıyla çıkarıldı.