Fethiye'de otomobil devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Fethiye'de otomobil devrildi: 1 ölü

Fethiye'de otomobil devrildi: 1 ölü Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Fethiye'de otomobil devrildi: 1 ölü MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Fethiye- Seydikemer yolunda Çırpı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Sürmen yönetimindeki 48 GA 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sürmen sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Sürmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürmen'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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