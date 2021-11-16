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Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

16.11.2021 03:39

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde sinir krizi geçiren Aksu'nun yakınlarını sağlık ekipleri ile vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Öte yandan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Fethiye, Sahra, Muğla, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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