Fethiye'de özel güvenlik görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fethiye'de özel güvenlik görevlilerine 'KAAN Projesi' anlatıldı - Son Dakika

Fethiye'de özel güvenlik görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

Fethiye'de özel güvenlik görevlilerine

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

KAAN Projesi kapsamında ilk olarak özel güvenlik izni alan yerler belirlendi. Bu yerlerin yetkilileriyle toplantıya katılımları için görüşmeler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Özgür Gümüş Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Karahan ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Semih Süer tarafından eğitim verildi.

Projede hizmet kalitesini artırarak özel güvenliğin genel kollukla koordineli çalışmasının ve iletişimin üst seviyede olması için sunumlar yapıldı.

Proje toplantısına, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, tüm kurum ve özel şirketlerin özel güvenlik amir ve müdürleri ile güvenlik personeli katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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