Son Dakika Haberleri: Fethiye'de paraşüt kazası: 1 ölü
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Fethiye'de paraşüt kazası: 1 ölü

40 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşen pilot hayatını kaybetti.

Fethiye'de paraşüt kazası: 1 ölü, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşen pilot hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütü pilotu Ali Es, Rus uyruklu Mikhail Malyshev ile atlayış yapmak için bin 700 rakımlı Babadağ pistine çıktı.İkili, hazırlıklarını tamamlamalarının ardından uçuşa geçti.

Havadayken henüz belirlenemeyen bir nedenle pilot Es, paraşütten ayrılarak denize düştü. Malyshev ise açılan yedek paraşüt aracılığıyla kontrollü bir şekilde denize iniş yaptı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Es ve Malyshev botla karaya çıkarıldı. Malyshev'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Pilotun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Fethiye, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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