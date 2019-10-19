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Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de paraşüt kazası: 2 yaralı

Fethiye'de paraşüt kazası: 2 yaralı

48 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli (single) atlayış yapan Hollandalı ve Slovakyalı pilotlar düşerek yaralandı.

Fethiye'de paraşüt kazası: 2 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli (single) atlayış yapan Hollandalı ve Slovakyalı pilotlar düşerek yaralandı.


20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Ölüdeniz Mahallesine gelerek akrobasi gösterisi yapmak için Babadağ'ın bin 700 metre pistinden Hollandalı Kornelis Jacob ve Slovakyalı Mikes Mario, single (tekli) hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçuş yaptı.


Kalkışın ardından Hollandalı Kornelis Jacob belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Slovakyalı Mikes Mario ise şiddetli rüzgar nedeniyle kalkışı sırasında pistin alt tarafında düştü.


Pistteki diğer pilotların Jacob ve Mario yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.


İhbar üzerine bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.


JAK timi tarafından bulundukları yerlerden istasyon kurarak yaralı iki paraşütçüyü 1700 pistinde bekleyen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Ölüdeniz, Babadağ, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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