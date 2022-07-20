Fethiye'de paraşüt kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de paraşüt kazası: 2 yaralı

20.07.2022 00:57
Fethiye'de paraşüt kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1700 metre yükseklikten uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu ve yolcusu kayalık alana sert iniş yaparak yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1700 metre yükseklikten uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu ve yolcusu kayalık alana sert iniş yaparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotu Kerem A. ile yolcusu Ömer Faruk Y. uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun ardından inişe geçen ikili, iniş alanından yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayalık alana sert iniş yaparak yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, 112 motorize ekibi ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Sedyeye alınan ikili yaklaşık 200 metre taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Muğla'da eski hükümlülerin mektuplarından oluşturulan kitap tanıtıldı Muğla'da eski hükümlülerin mektuplarından oluşturulan kitap tanıtıldı
Kaynak: İHA

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de paraşüt kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 01:25:45. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de paraşüt kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement