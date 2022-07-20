Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi 'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotu Kerem A. ile yolcusu Ömer Faruk Y. uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun ardından inişe geçen ikili, iniş alanından yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayalık alana sert iniş yaparak yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, 112 motorize ekibi ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Sedyeye alınan ikili yaklaşık 200 metre taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fethiye'de paraşüt kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.