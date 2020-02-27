Fethiye'de park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Fethiye'de park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosiklet ve bir kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre; Onur Süleyman Yıldız'ın kullandığı 48 FA 132 plakalı motosiklet Fethiye-Antalya kara yolu Tüvtürk mevkisinde, Süleyman A.

Fethiye'de park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosiklet ve bir kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre; Onur Süleyman Yıldız'ın kullandığı 48 FA 132 plakalı motosiklet Fethiye- Antalya kara yolu Tüvtürk mevkisinde, Süleyman A.'nın kullandığı ve yol kenarında park halindeki 43 NF 960 plakalı kamyona çarptı.


Motosikletten savrulan Yıldız, aynı istikamette seyreden arkadaşı Yasin Mert Keş idaresindeki 48 AAN 284 plakalı motosiklete çarparak ağır yaralandı.


Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan Keş ise ambulans ile ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı.


Öte yandan, kaza yerine gelen Yıldız'ın yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. - MUĞLA

Motosiklet, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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