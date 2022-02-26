Fethiye'de pedallar "Karbon Yakma Yağ Yak" sloganıyla çevrildi - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Karbon Yakma Yağ Yak" sloganıyla yaklaşık 150 bisikletli pedal çevirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunca düzenlenen etkinlikte, bisikletliler sahil bandındaki Türk Büyükleri Anıtı önünde toplandı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan topluluk, yaklaşık 20 kilometre pedal çevirerek Esenköy Mahallesi'ndeki İşletme Fakültesine ulaştı. Burada katılımcılara kahvaltı ikram edildi.

Rektör Çiçek, gazetecilere, halkla iç içe gerçekleşen programa yoğun katılım olduğunu söyledi.

Organizasyonda öğrenci, akademisyen ve halkın bir araya geldiğini ifade den Çiçek, "Bu gibi etkinlikleri daha önce başka ilçelerde de yaptık. İlimiz bisiklet kullanmaya çok müsait. Havası, doğası ve insanıyla muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz." dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bilgin Şenel de araç kullanmadan da ulaşımın sağlanabildiğini göstermek istediklerini belirtti.

Fethiye'nin karbona değil temiz havaya ihtiyacı olduğunu insanlara göstermeye çalıştıklarını anlatan Şenel, "Üniversite çevresel gelişmeler noktasında her aman lokomotif olmuştur. Biz de buna dikkati çekmek istedik. Çok güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.