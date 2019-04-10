Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Polis Haftası Kutlaması

Fethiye'de Polis Haftası Kutlaması

2 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Beşkaza Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, TCSG-65 Bot Komutanı, Yüzbaşı Ahmet Yakın, ilçe emniyet personeli, Belediye Başkan Vekili Aladdin Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Eser, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman Cura, vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı polis memuru Sefa Burak Kaya Aydın yaptı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirten polis memuru Aydın, "Şanla, şerefle yazdığı 174 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 174. Kuruluş yılına girerken, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Dünyada da saygın bir yer edinmiş olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Türk polisi kullandığı çağdaş araç gereç ve yöntemler sayesinde, dünyada ortaya çıkan gelişmeleri ve milletimizin değişen beklentilerini takip ederek kendini sürekli yenilemiştir.

Emniyet teşkilatı, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir. Türk polisi, Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Emniyet teşkilatı mensupları olayların önlenmesinde ve suçların aydınlatılmasında kendilerine yardımcı olacak bütün teknolojik imkanları kullanarak, bayrağı bir adım daha öteye taşımayı birincil amaç edinmişlerdir.

Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümü olan bu günde; devletimizin ve milletimizin geleceği uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anıyor, emekli ve gazilerimiz ile halen görevleri başında olan meslektaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" şeklide konuştu. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:19 Kaynak: İHA
Muğla, Fethiye, Polis, Güncel
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