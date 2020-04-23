Fethiye'de polisler sokakta, vatandaşlarda İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'ı kutlamak için vatandaşları saat 21.00'da balkonlara ve camlara İstiklal Marşını okumak için davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için saat 21.00'da balkon ve camlara çıktı. Virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar bayrak sallayıp hep bir ağızdan İstiklal Marşını okuyarak 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı.



Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Emre Cemil Süel koordinesinde Tuzla Mahallesinde polis ekipler Türk Bayrağı açarak balkonlarda bulunan vatandaşlar ile birlikte istiklal marşı okudular.



Daha sonra 23 Nisan şarkılarının çalınmasının ardından vatandaşlar polisleri uzun süre alkışladı. - MUĞLA