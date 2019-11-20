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Fethiye'de sahte sağlık raporu operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte sağlık raporları düzenleterek devleti dolandırdıkları gerekçesiyle 2 doktor ve sağlık personelinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Fethiye'de sahte sağlık raporu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte sağlık raporları düzenleterek devleti dolandırdıkları gerekçesiyle 2 doktor ve sağlık personelinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Usulsüz rapor aldığı tespit edilen 34 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce başlatılan 'Rüşvet, Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' soruşturması kapsamında Fethiye Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık raporları incelemeye alındı. Toplanan deliller ışığında hastanede özür durumuna dayalı sahte sağlık kurulu raporu düzenlendiği belirlendi. Para karşılığı raporun verilmesine aracılık ettiği tespit edilen aralarında hastanede 2 doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 7 şüpheli, dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında başsavcılık, sahte sağlık kurulu raporlarıyla son 5 ayda 34 kişinin emekli olduğunu veya emeklilik başvurusu yaptığını tespit etti. 34 şüpheli raporlarının yeniden düzenlenmesi için hakem hastanelerine sevk edildi.

(Murat Yalçın/İHA)

Başsavcı, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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