Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Sel Baskını

Fethiye'de Sel Baskını

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geceden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı evlerin bodrum katlarını tarım arazilerini su altında bıraktı.

Fethiye'de Sel Baskını, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geceden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı evlerin bodrum katlarını tarım arazilerini su altında bıraktı.

İlçede geceden beri aralıksız yağan yağmur nedeniyle ilçeye bağlı Taşyaka Mahallesi'ndeki 4 evin bodrum ve girişi katını su bastı.

Bazı vatandaşlar evlerine giren suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri de evlerdeki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

Kayaköy'de Tarım arazileri suyla doldu

Kayaköy Mahallesi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle tarım arazileri ve bazı evleri su bastı. Kayaköy'deki yerleşim yerlerine yönelen yağmur suları Karakeçiler ve Kınalı mevkilerindeki tarım arazilerini su altında bıraktı. Kayaköy'den Gemiler Koyu'na giden yol da sel nedeniyle kapandı.

Kayakaöy Muhtarı Metin Ekiz ise, en son yaklaşık 15 yıl önce böyle kuvvetli yağış olduğunu dile getirdi. Suları kendi imkanlarıyla başka yerlere yönlendirdiklerini anlatan Ekiz, "Şu anda araziler doldu. Yine mahalleden Gemirler Koyu'na giden yol sularla kaplı. İnşallah kimsenin canına bir şey olmadan bu olayı atlatırız." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

Muğla, Fethiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kızı Silahla Öldürüp İntihar Etti Laf Attıkları Genç Kızı ve Sevgilisini Öldüresiye Döven Saldırganlar Serbest Bırakıldı

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 14:51:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Sel Baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]