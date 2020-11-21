Fethiye'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı - Son Dakika

Aracını yol kenarına çeken Aykurt, 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı Fethiye grup amirliği sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

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