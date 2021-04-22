Fethiye'de sıcak asfalt çalışmaları için imzalar atıldı - Son Dakika

Fethiye Belediyesi, yaklaşık 20 milyon 733 bin TL'ye mal olacak, sıcak asfalt yapımı ve kaldırım yenilemesi sözleşmesinde imzalar atıldı

Proje kapsamında Baha Şıkman Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Ölüdeniz Caddesi ve Atatürk Caddesi'ne Fethiye Belediyesi tarafından BSK sıcak asfalt yapılacak. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Tüm altyapıların bitmesi, elektrik tellerinin yeraltına alınması, sıcak asfaltları ve kaldırımlarıyla hayal ettiğimiz zaman güzel bir Fethiye bizleri bekliyor" dedi.

Pandemi nedeniyle sadece Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Belediye ilgili müdürlükleri, yüklenici firma yetkilileri ve basın mensuplarının katılım sağladığı tören, çalışmaların devam ettiği Baha Şıkman Caddesi'nde yapıldı.

"Güzel bir Fethiye bizi bekliyor"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Fethiye'nin geleceği için çalışıyoruz. Baha Şıkman ve Ölüdeniz Caddesi'nde altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Baha Şıkman Caddesi'nde 13 Mart tarihi ile başladığımız altyapı çalışmalarımız bir hafta sonra sonlanıyor. 20 Ocak'ta başladığımız Ölüdeniz Caddesi'ndeki altyapı çalışmasını ise önümüzdeki günlerde tamamlıyoruz. Aynı zamanda elektrik tellerinin yeraltına alınması için ADM Elektrik Dağıtım AŞ. ile çalışmalarımız sürüyor. Sezona kadar bu caddeleri tamamlayacağız demiştik. Bizlere ait olan ana arter bulvar ve caddelerin BSK sıcak asfaltı için sözleşme imzalıyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın çalışmalardaki rahatsızlığını anlıyorum. Ama yapılan her çalışma onlar için… Fethiye Belediyesi olarak daha önce 10 yıl içerisinde yapılmış çalışmalar kadar, 5 sene içinde hizmet yapacağız. Fethiye Belediyesi ile uyumlu bir Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla diyaloglarımızın bölgemiz şantiyeye dönmüş durumda! Sözleşmeyi bugün sizlerin huzurunda yapıyoruz. Yüklenici firmamız Ölüdeniz ve Baha Şıkman Caddelerinin 15 Haziran'a kadar BSK sıcak asfaltını bitireceklerini bizlere ilettiler. Tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fethiye'mizin tüm sorunları tespit ettik. Pandemi bizim bahanemiz değildir. Fethiye Belediyesi güçlü bir belediyedir. Bu zor süreçte bizlere desteğini esirgemeyen esnaflarımıza ve tüm Fethiyelilere teşekkür ediyorum.İlk etapta Baha Şıkman ve Ölüdeniz Caddesi'ni bitireceğiz. Ardından Kasım ayında İnönü bulvarına giriş yapacağız. Tabi diğer caddelerimizde önce altyapı çalışması yapılacak. Fethiye gerçekten modern bir şehir görünümüne kavuşacak. Tüm altyapıların bitmesi, elektrik tellerinin yeraltına alınması, sıcak asfaltları ve kaldırımlarıyla hayal ettiğimiz zaman güzel bir Fethiye bizleri bekliyor.Atılan imzaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"75 km'lik altyapı bitti"

Soysal Mühendislik Proje Müdürü Sezgin San, "Yaklaşık 115 km'lik altyapı projemizin 75 km'lik kısmını bitirmek üzereyiz. Özellikle turizmde kalabalık olacak tüm bölgelerin altyapısını bitiriyoruz. Turizm ile çok haşır neşir olmayan bölgelerde ise imalatlarımız var. Bunları da tamamlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

"Canla başla çalışacağız"

BSK Sıcak asfalt işini yapacak olan firma sahibi Bora Can Kasap ise, "15 Haziran'a kadar bu caddemizi bitireceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Şimdiden tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Toplamda 6 km'lik bir imalatımız olacak. Bunun önemli bir kısmını sezondan önce bitireceğiz. Sezon bittikten sonra ise tekrar işe koyulup canla başla çalışacağız" açıklamasında bulundu. - MUĞLA