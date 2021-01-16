Fethiye'de şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki iş yerlerini su bastı.

Tuzla ve Taşyaka mahallelerinde de yollar su birikintileri oluştu. Taksiler ve sokağa çıka kısıtlamasından muaf vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar suya girerek tıkanan giderleri açmaya çalıştı.

Rögarı açmak için mücadele eden Timur Karadeniz, yağmurun aniden bastırdığını ve etrafın suyla dolduğunu söyledi.

Evinin giriş katta olduğunu belirten Karadeniz, "Su neredeyse içeriye girecekti. Arkadaşımla su giderini açtık. Belediyeye de haber verdik." dedi.