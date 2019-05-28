Son Dakika Haberleri: Fethiye'de şifreli fuhuş çetesine darbe: 16 gözaltı
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Fethiye'de şifreli fuhuş çetesine darbe: 16 gözaltı

1 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 5 ayrı ülkenin vatandaşı toplam 17 kadını fuhuşa zorladıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

Fethiye'de şifreli fuhuş çetesine darbe: 16 gözaltı, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 5 ayrı ülkenin vatandaşı toplam 17 kadını fuhuşa zorladıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Kurtarılan yabancı uyruklu 17 kadından 2'sinde HIV virüsü tespit edilirken, şüphelilerin polisler için 'amca', kadınlar için 'usta' şifresini kullandığı belirlendi.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yabancı uyruklu kadınları fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bugün sabah saatlerinde 4 otel ve 10 villaya düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temini ettikleri iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova ve Türkmenistan uyruklu 17 kadın kurtarıldı. Yapılan sağlık taramasında yabancı uyruklu kadınların 2'sinde HIV virüsü bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polisleri 'amca', kadınları ise 'usta' olarak kodladıkları tespit edildi.
 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:52 Kaynak: DHA
Muğla, Fethiye, Güncel
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