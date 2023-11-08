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Fethiye'de silahlı saldırıya uğrayan kadın otomobiliyle hastaneye gitti - Son Dakika

Fethiye'de silahlı saldırıya uğrayan kadın otomobiliyle hastaneye gitti

Son Güncelleme: 08.11.2023 09:33

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halinde olan bir kadın, motosikletli bir saldırgan tarafından silahla vuruldu. Yaralanan kadın, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne giderek yardım istedi. Durumu ağır olan kadın tedavi altına alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde iken silahla vurularak yaralanan kadın otomobili hastaneye kadar sürdü. Tedavi altına alınan kadının durumu kritik.

SIRTINDAN VURULDU

Barış Manço Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden A.G'ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş edildi. Sırtından yaralanan A.G isimli kadın, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis'e giderek yardım istedi.

DURUMU AĞIR

Acil kapısına kadar giden kadın sağlık ekiplerince tedaviye alındı. A.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından firar eden şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de silahlı saldırıya uğrayan kadın otomobiliyle hastaneye gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye'de silahlı saldırıya uğrayan kadın otomobiliyle hastaneye gitti - Son Dakika
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