Son Dakika › Güncel › Fethiye'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası - Son Dakika
Fethiye'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası
6 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye 31 bin 560 lira para ceza kesildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye 31 bin 560 lira para ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentteki denetimlerini artırdı.
Kavşaklarda nöbet tutup cadde ve sokaklarda devriye gezen ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye 31 bin 560 lira ceza kesti.
Devriye gezen ekipler, araçlarından anonslar yaparak insanları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:34 Kaynak: AA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı