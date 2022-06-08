Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı - Son Dakika
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Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı

08.06.2022 12:42

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki Şövalye Adası'nda bulunan imara aykırı bina, tekneyle bölgeye giden belediye ekiplerince yıkılmaya başlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki Şövalye Adası'nda bulunan imara aykırı bina, tekneyle bölgeye giden belediye ekiplerince yıkılmaya başlandı.

Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, ilçeye bağlı adalar içinde yerleşimin bulunduğu tek yer olan Şövalye'de, bir binanın kaçak yapıldığı tespit edildi. Gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerine geçildi.

Tekneyle sabah saatlerinde adaya ulaşan belediye ekipleri, binanın yıkımına başladı.

Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Balyoz ve hiltiyle yapılan yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı
Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı
Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı
Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı
Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı - Son Dakika

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