Fethiye'de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Fethiye'de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı

07.03.2022 12:38
Fethiye'de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dengelerini kaybederek su kanalına düşen 2 kadını itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dengelerini kaybederek su kanalına düşen 2 kadını itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi 137 Sokak'ta Zeynep B. dengesini kaybederek su kanalına düştü. Arkadaşının su kanalına düştüğünü gören Niğda A.'da suya atlayıp arkadaşını kurtarmaya çalıştı. O sırada bölgeden geçen Tursun A. isimli vatandaş da kadınları kurtarmak için kanala girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 metrelik suda sürüklenen iki kadın, ve onları kurtarmaya çalışan vatandaş Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kadınlar Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurtarılan üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Fethiye'de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı
Fethiye'de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı

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Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı

İtfaiye, Fethiye, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye'de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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