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Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde su dolu kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde su dolu kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Eldirek Mahallesi Karşıyaka mevkisinde çevre sakinleri, 5 metre deriliğindeki su kuyusundan köpek sesi gediğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, merdiven yardımıyla indikleri su dolu kuyuda mahsur kalan köpeğin beline halat bağladı. Halat yardımıyla çekilerek kuyudan çıkarılan köpeğin bitkin halde olduğu görüldü. Bir süre dinlendirilen köpek, sahibi bulunarak teslim edildi.


Fethiye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:16 Kaynak: DHA
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