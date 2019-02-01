Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Şubat Ayında Sıcak Havayı Fırsat Bilen Vatandaşlar Sahile Koştu

Fethiye'de Şubat Ayında Sıcak Havayı Fırsat Bilen Vatandaşlar Sahile Koştu

1 saat önce

Fethiye'de şubat ayında sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile koştuMUĞLA - Türkiye'nin büyük bölümünde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken,Muğla'nın Fethiye İlçesin'de güzel hava keyfi yaşadı.

Fethiye'de şubat ayında sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile koştu

MUĞLA - Türkiye'nin büyük bölümünde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Muğla'nın Fethiye İlçesin'de güzel hava keyfi yaşadı.
1970 metre yüksekliğindeki Babadağ'da kar hala dururken Ölüdeniz Mahallesi'nde vatandaşların yanı sıra bazı turistler deniz kenarlarında güneşlenip şubat ayında güzel havanın keyfi yaşadı.
Deniz suyu ve havas sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Fethiye Ölüdeniz'de güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da Belcekız Plajı'nda güneşin tadını çıkardı. Vatandaşlardan bazıları kumsalda fotoğraf çekinirken, bazıları da yürüyüş yaparak kafeler de dinlendi. Macera tutkunları ise Babadağ'ın bin 200 metrelik yüksekliğinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz'i kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:33 Kaynak: İHA

Muğla, Türkiye, Fethiye, Yerel
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