Fethiye'de Süper Lig sevinci

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'ne alınan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da büyük sevinç yaşanıyor. Geçen sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan Türkiye Basketbol Ligi'ni (TBL) 24 maçta 19 galibiyetle daha önce Süper Lig'e alınan Petkimspor'un averajla gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fethiye, ligdeki ekiplerden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz sonucu Basketbol Federasyonu'nun 18 Eylül'e kadar tanıdığı ek başvuru sürecinde katılım şartlarını yerine getirdi. TBF'ye dün evraklarını veren Fethiye; Merkezefendi ve Yalovaspor'un başvurularıyla birlikte değerlendirilen başvurusunda ligi daha üst sırada bitirdiği için Süper Lig'in yeni ekibi oldu. Fethiye Belediyespor, Muğla'yı ilk kez Süper Lig'de temsil etmenin gururunu yaşayacak. Muğla temsilcisi haftaya 26 Eylül'de başlayacak ligde ilk maçına Pınar Karşıyaka deplasmanında çıkacak. Sezon öncesi TBL için oluşturulan kadrosunda yabancı olarak yalnız geçen sezon da takımda yer alan Erick Neal bulunan Fethiye'nin kısa sürede 4 yabancı oyuncu daha alması bekleniyor.