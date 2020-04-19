Fethiye'de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu - Son Dakika

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Fethiye'de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu
7 saat önce
Fethiye'de korona virüsü salgınını önleme tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, sıcak havalarda eklenince sokak hayvanları susuz kaldı.
Fethiye'de korona virüsü salgınını önleme tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, sıcak havalarda eklenince sokak hayvanları susuz kaldı.
Tuzla Mahallesi'ndeki Salı Pazarı Meydanı'nda susuz kalan bir köpeğin yardımına bekçiler koştu. Çeşmeden aldığı suyu eliyle köpeğe su içiren bekçinin görüntüsü hayvan severlerin beğenisini toplandı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 08:23 Kaynak: İHA
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