Son Dakika Haberleri: Fethiye'de tarihi eser operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fethiye'de tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesinde Ö.Ç. isimli şüphelinin elinde tarihi değer taşıyan eserler olduğu ihbarının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası evde arama yapıldı.

Fethiye'de tarihi eser operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesinde Ö.Ç. isimli şüphelinin elinde tarihi değer taşıyan eserler olduğu ihbarının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası evde arama yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından evde ve evin eklentilerinden yapılan arama çalışmasında 27 adet taş niteliğinde değişik ebatlarda tarihi değer taşıdığı değerlendirilen malzeme, altın küpe, tarihi değer taşıyan tüfek ve tarihi eser aramada kullanıldığı öğrenilen dedektör ele geçirildi.

Olay sonrası şüpheli Ö.Ç. hakkında tahkikat başlatıldı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:16 Kaynak: İHA
Esenköy, Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek Alkollü sürücü polis otosuna çarptı Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu Annesini döven babasını öldürmüştü! Savcı "Ağır tahrik var" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 14:05:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiye'de tarihi eser operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]