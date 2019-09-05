Son Dakika Haberleri: Fethiye'de tarihin izinde bir gün
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Fethiye'de tarihin izinde bir gün

11 dakika önce

Ülkemizin en önemli tatil beldelerinden olan Fethiye, doğal güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.

Fethiye'de tarihin izinde bir gün, System.String[]

Kadim kültürlerin izlerini taşıyan Fethiye, birden çok tarihi alanı da bünyesinde barındırıyor. Rumlar döneminden kalma Kayaköy, Ölüdeniz'in hatta Akdeniz'in önemli adalarından biri olan St.Nicholas Adası diğer adıyla Gemile Adası ve Afkule Manastırı'na ev sahipliği yapan Fethiye, geçmişin izlerine tanık olmak isteyenleri kendine çağırıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi akınına uğrayan Fethiye, kadim kültürüyle de herkesi kendine hayran bırakıyor. Fethiye, bölgenin birden çok tarihi alanı bünyesinde barındırıyor. Rumlar döneminden kalma Kayaköy, Ölüdeniz'in hatta Akdeniz'in önemli adalarından biri olan St.Nicholas Adası ve Afkule Manastırı gezilmesi gereken yerlerden.

Ölüdeniz, Kayaköy, Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:18 Kaynak: Bültenler
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