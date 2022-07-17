Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, tatilini tamamlayıp dönüşe geçenlerle tatil için Ölüdeniz 'e gidenler araç yoğunluğuna neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika

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