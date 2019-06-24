Fethiye'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
52 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, KOM ekipleri Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişiyi mağdur ettikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına alındı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:08 Kaynak: İHA
'nın Fethiye
ilçesinde, KOM ekipleri Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişiyi mağdur ettikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda A İ.G, İ.G, B.G. ve C.G gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet, suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para, ajanda ile vekaletname gibi tefecilik konusu belgeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şahısların sorguları devam ediyor. - MUĞLA
20 milyon euroluk lüks yat denize indirildi
Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar
Gram altın 258 liradan işlem görüyor
Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum