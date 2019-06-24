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Fethiye'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

52 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, KOM ekipleri Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişiyi mağdur ettikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına alındı.

Fethiye'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, KOM ekipleri Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişiyi mağdur ettikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda A İ.G, İ.G, B.G. ve C.G gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet, suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para, ajanda ile vekaletname gibi tefecilik konusu belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şahısların sorguları devam ediyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:08 Kaynak: İHA
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