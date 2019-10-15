Fethiye'de tefecilik operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Fethiye ilçesinde vatandaşların ekonomik sıkıntılarından istifade ederek, verilen borç para karşılığında yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı tespit edilen bir şebeke tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalarda suç örgütü ile bağlantısı bulunduğu belirlenen 2 kişi tespit edildi.



İstihbari çalışmaların tamamlanması ile birlikte Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Fethiye'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şebeke ile bağlantısı bulunan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerle birlikte çok sayıda senet ve banka dekontu ele geçirildi.



Tefecilik suçlaması ile gözaltına alınan zanlılar Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadeleri alınacak. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler önümüzdeki günlerde adli makamlara sevk edilecekler. - MUĞLA