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Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı

26.09.2021 12:50
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 254 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 254 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Faralya Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından Cennet Koyu'nda bir tekneye binen Afganistan, Irak, İran, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 254 göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 254 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Öte yandan, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. - MUĞLA

Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik, Hisarcık, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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