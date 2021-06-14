Görevliler tarafından kurtarılan ikilinin hafif yaralandığı belirtildi.

Ölüdeniz Mahallesi 'ndeki Babadağ'a yolcusuyla çıkan bir yamaç paraşütü pilotu, hazırlıklar sonrası uçuş yaptı.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu kurtarıldı.

Son Dakika › Güncel › Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı - Son Dakika

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