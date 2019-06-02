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Fethiye'de trafik kazası: 1'i çocuk 6 yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Fethiye'de trafik kazası: 1'i çocuk 6 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12.00 sıralarında Fethiye- Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı'nda meydana geldi. Sabri G. yönetimindeki 48 GU 999 plakalı otomobil, kavşakta Osman S.'nin kullandığı 48 JE 066 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe Ecrin S. (2), Furkan S. (17), Ernur S. (42) ve Zeynep G. (68) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere gönderildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan kaza anı bölgedeki MOBESE kamerasına yansıdı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:59 Kaynak: İHA
Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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