Son dakika haberleri | Kereste yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kereste yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

15.04.2022 23:35
Son dakika haberleri | Kereste yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Son dakika habere göre Kereste yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı Muğla'nın Fethiye ilçesinde kereste yüklü kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kereste yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kereste yüklü kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Ölüdeniz Mahahallesi Ocakköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol Duman yönetimindeki 48 ABT 977 plakalı kereste yüklü kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kamyonet sürücüsü Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette yolcu konumunda bulunan A.D. ile D.D. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları kamyonetten çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Duman'ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri | Kereste yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı
Son dakika haberleri | Kereste yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Son dakika haber... Şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü Son dakika haber... Şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kereste yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kereste yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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