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Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı

39 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek, karşıdan gelen otomobile ile çarpıştı kazada 2 kişi de yaralandı.

Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek, karşıdan gelen otomobile ile çarpıştı kazada 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz- Fethiye yolunda meydana geldi.


Ölüdeniz'den Fethiye'ye yönüne seyir halinde olan Salim A. yönetimindeki 06 YG 817 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi önce orta refüje ardından da karşı şeride geçerek, Görkem Ali Ö. idaresindeki 34 RU 8453 otomobille çarpıştı.


Yoldan geçenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan Acar ile Özata ambulansla Fethiye Devlet hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan Ölüdeniz Fethiye yolunda trafik polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:12 Kaynak: İHA
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