Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Hasan Özkan yönetimindeki 48 FZ 109 plakalı otomobil Antalya Fethiye Karayolu eski Çamköy hali kavşağında Hakkı Köse yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çapıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere gönderildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.


Kazada yaralanan sürücüler Özkan ile Köse ambulansla Fethiye Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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