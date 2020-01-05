Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Kadir Yaman idaresindeki 51 BG 583 plakalı otomobil, Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi 253 ile 258 Sokak Kavşağı'da İlkay Girgin yönetimindeki 48 F5469 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller sanayideki bir iş yerinin direğine çarparak durabildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere gönderildi.


Kazada yaralanan Yaman ve Girgin, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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