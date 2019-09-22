Son Dakika Haberleri: Fethiye'de trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fethiye'de trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Fethiye'de trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza; Fethiye – Muğla karayolu üzeri Yanıklar kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah K. yönetimindeki 48 E 8733 plakalı otomobil ile Erdem D. idaresindeki 34 ZFD 68 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Tuba Sayın. Ender Çöllü, Ramazan Sümbül. ve Gökhan Kaylı yaralandı.


Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere gönderildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aydın'da biçerdöver ile 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Sefaköy'de kaza: 2 yaralı Güreş alanından kaçan iki boğa, kadın seyirciyi ezerek hastanelik etti Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 21:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiye'de trafik kazası: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]