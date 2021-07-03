FETHİYE'DE TUR TEKNESİ BATTI - Son Dakika

FETHİYE'DE TUR TEKNESİ BATTI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi habstaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi habstaneye kaldırıldı. Fethiye'de günübirlik tur düzenleyen tekne, Ölüdeniz mevkisinde kıyıya 15 metre kala su alarak battı. Teknedekilerin büyük bölümü yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ: ------------------------------- Batan tekneden görüntü Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ FETHİYE (Muğla), DHA)

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