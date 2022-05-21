Fethiye'de "Türk Mutfağı Haftası" açılışında turistlere lokma ve şerbet ikramı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de "Türk Mutfağı Haftası" açılışında turistlere lokma ve şerbet ikramı

21.05.2022 22:31
Fethiye'de "Türk Mutfağı Haftası" açılışında turistlere lokma ve şerbet ikramı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin açılışında, yerli ve yabancı turistlere lokma ile gelincik şerbeti ikram edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin açılışında, yerli ve yabancı turistlere lokma ile gelincik şerbeti ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, yurt içinde ve dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Turizm Geliştirme Kooperatifi önünde stantlar kuruldu.

Etkinliğe katılan Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, turistlere ve vatandaşlara lokma ile gelincik şerbeti ikram etti.

Görme engelli Gürcan Demir'in akordiyon çaldığı etkinlikte, bir grup kadın da delbek eşliğinde yöresel şarkılar seslendirdi. Kaymakam Balcı, etkinliğin sonunda zeybek oynadı.

Balcı, buradaki konuşmasında, Fethiye'nin coğrafyası gibi yemekleriyle de göz kamaştırdığını söyledi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında, sofraları süsleyen lezzetlerin tanıtılacağını dile getiren Balcı, "İnşallah lezzetlerimiz, sınırlarımızı aşacak ve deniz, kum, güneşimizin yanında gastronomi ile de anılan bir ülke olacağız." dedi.

Hafta boyunca ilçenin farklı tarihi destinasyonlarında yemek tanıtımları yapılacağını belirten Balcı, unutulmaya yüz tutmuş delbek kültürünün de yaşatılacağını kaydetti.

Programa, Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal ile Ölüdeniz Güzelleştirme Derneği Başkanı Muhammet Kökten de katıldı.

Fethiye'de Türk Mutfağı Haftası açılışında turistlere lokma ve şerbet ikramı
Fethiye'de Türk Mutfağı Haftası açılışında turistlere lokma ve şerbet ikramı
Fethiye'de Türk Mutfağı Haftası açılışında turistlere lokma ve şerbet ikramı
Fethiye'de Türk Mutfağı Haftası açılışında turistlere lokma ve şerbet ikramı
Fethiye'de Türk Mutfağı Haftası açılışında turistlere lokma ve şerbet ikramı

YORUMLAR
500
Seydikemer'in yöresel lezzetleri tanıtıldı Seydikemer'in yöresel lezzetleri tanıtıldı Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması
Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Balcı, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de 'Türk Mutfağı Haftası' açılışında turistlere lokma ve şerbet ikramı - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 23:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de "Türk Mutfağı Haftası" açılışında turistlere lokma ve şerbet ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement