Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma timi, bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkiinde seyir halinde olan 48 JJ 215 plakalı motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş 1,5 kilogram skunk ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü O.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. - MUĞLA

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