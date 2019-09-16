Fethiye'de uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanıcılarına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu, Yeni Mahalle'de T.Ç.K isimli şahsın evinde uyuşturucu madde uyuşturucu madde hazırladığı yolunda bilgi aldı. Ekiplerin yaptıkları operasyonda T.Ç.K isimli şahısın evinde yapılan aramada 8 parça halinde bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.



Aramanın ardından gözaltına alınan T.Ç.K emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. T.C.K. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi cezaevine gönderildi.



Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin devam ettiği bildirildi. - MUĞLA