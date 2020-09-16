Fethiye'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Foça Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde istihbarat alan Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri narkotik köpeği Hera'nında katıldığı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı baskında, evde yapılan aramada 3 kök hint keneviri, 38,36 gram Esrar, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren bir miktar para el geçirildi.

Operasyonda yakalanan Ö.O ekipler tarafından gözaltına alındı. Ö.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA