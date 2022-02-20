Fethiye'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler tarafından üzerine bir miktar eroin ele geçirilen S.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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