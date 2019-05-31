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Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye İlçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye İlçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Bir ihbarı değerlendiren Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat kısım amirliği ekipleri, Muğla il jandarma komutanlığı narkotik ekipleri, Kayaköy Mahallesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik madde arama köpeği Çimen'nin de destek verdiği aramada Bin 50 gram skunk, 50 gram likit esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler F.T ve M.D.Y jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:26 Kaynak: İHA
Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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