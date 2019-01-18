Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye İlçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 5 adrese eş zamanlı yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Muğla
'nın Fethiye
İlçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 5 adrese eş zamanlı yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süre teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 5 ayrı adrese 30 polis ile birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda K.K (20), B.A (23), U.A (19), A.K (20) ve R.Y (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar satışa hazır esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve U.A. tutuklanarak Eşen
T Tipi Ceza Evine gönderilerken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:40 Kaynak: İHA
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