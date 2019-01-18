Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 5 adrese eş zamanlı yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
Muğla'nın Fethiye İlçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 5 adrese eş zamanlı yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süre teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 5 ayrı adrese 30 polis ile birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda K.K (20), B.A (23), U.A (19), A.K (20) ve R.Y (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar satışa hazır esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve U.A. tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza Evine gönderilerken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:35:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]